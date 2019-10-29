В ЛНР продолжают разводить силы и средства
Военнослужащие Луганской Народной Республики приступили к возобновлению разведения сил и средств на участке «Золотое». Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) гвардии полковник Михаил Филипоненко.
- На основании договоренностей, достигнутых с украинской стороной на переговорах в Минске, Луганская Народная Республика приступила к возобновлению разведения сил и средств на участке «Золотое». На данный момент, по заявлениям наблюдателей миссии ОБСЕ, украинская сторона также начала отведение сил и средств с территории участка, - прокомментировал он.
На текущий момент часть военнослужащих Народной милиции Республики уже покинула участок разведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU