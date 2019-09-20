Завтра в Донецке состоится Фестиваль кузнечного мастерства

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-20T10:25:39+03:00

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21 сентября всех дончан и гостей города ждет уже традиционный XXI фестиваль кузнечного мастерства. Снова донецкие кузнецы зажгут горны, в котле будет вариться ароматная братчина, а тысячи дончан соберутся в Парке кованых фигур, который стал поистине культовым местом в Донецке.

В программе фестиваля традиционно: мастер-классы кузнецов, кузнечный свадебный обряд, кузнечная каша «Братчина», спортивно-силовое шоу, рыцарские бои, выступление конно-спортивного клуба «Татерсаль», выставка «Аллея мастеров» и «Медовый ряд», юбилейный фестиваль рок музыки «Рок кузня - Х» и многое другое.

Основатель Парка кованых фигур Виктор Бурдук рассказал, что на фестивале дончанам презентуют новую скульптуру. Создана она в честь 150-летия Донецка и так и называется "150". Фигура не будет привычно статичной, цифры 150, образующие ее, будут двигаться.

- Свой новый десяток, в который мы перешагнем, мы начинаем с совершенно нового для нас направления, - рассказал "Комсомолке" Виктор Бурдук. - Открываем еще одну аллею, которая будет отображать философскую концепцию «Время. Состояние. Рок.». Время идет, жизнь не стоит на месте, меняемся мы, Земля, Космос и это все неизбежно – рок или судьба, как хотите. Это станет темой на ближайшие годы, каждый мастер воплотит ее по-своему, и каждый человек увидит здесь свое. Мы будем использовать кинетические, механические, динамические и другие принципы для наших скульптур. Фигуры, как живые, будут двигаться от собственной массы, ветра и других факторов. И откроет новую аллею скульптура "150", которую мы посвящаем юбилею Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU