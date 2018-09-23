Лица фестиваля кузнечного мастерства 2018: вспомним еще раз как это было

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-23T17:18:22+03:00

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Сегодня в Донецке по-осеннему дождливо и как-то особенно уютно. Тем приятнее вспомнить, что буквально вчера было солнечно и жарко, а от кузнечных горнов жарче вдвойне. Юбилейный XX фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур 2018" таки состоялся!

Мастер-классы от кузнецов, создание обыденной часовни святых Космы и Дамиана на глазах дончан, донецкий рок, аллеи наших умельцев с их работами, приготовление каши кузнецов - братчины, традиционный свадебный обряд, выступления рыцарей и силачей - такого разнообразия нет ни на одном мероприятии. Кроме того, столько фотозон с коваными композициями, на которых к тому же можно кататься, меряться весом и просто посидеть. Но самое главное на любом празднике - это, конечно, люди. Именно они, такие разные, задавали тон всему фестивалю. Признаюсь, что столько красивых и улыбающихся людей, я не видела уже давно.

Итак, лица фестиваля - глазами нашего корреспондента. А может и вы попали в наш объектив?

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Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО