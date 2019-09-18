Донецкие кузнецы заставят ожить металл: полная программа фестиваля кузнечного мастерства в Донецке

21 сентября всех дончан и гостей города ждет уже традиционный XXI фестиваль кузнечного мастерства. Снова донецкие кузнецы зажгут горны, в котле будет вариться ароматная братчина, а тысячи дончан соберутся в Парке кованых фигур, который стал поистине культовым местом в Донецке.

Накануне этого события «Комсомолка» заглянула в кузню к главному кузнецу Донецка, создателю Парка кованых фигур - Виктору Бурдуку.

Вот такие розы кузнец Виктор Бурдук делает из единого куска металла.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Виктор Иванович, что-то прохладно нынче и небо затянуло тучами. Все в силе? Фестиваль не отменится?

- Фестиваль состоится при любой погоде. Даже в дождь! Мы готовы к этому. Установим над горнами тенты. И очень ждем дончан. Одевайтесь теплее, берите зонтики, а уж мы вас согреем, обещаем. Рыцари всегда жаловались, как им жарко в доспехах, теперь будет комфортно.

- Это радует! Фестиваль очень популярен у дончан и уже стал главным событием осени. А в этом году еще и такие совпадения – 21 сентября пройдет XXI фестиваль. Полное совершеннолетие!

- И у нас 21 век! Признаюсь, фестиваль рождается в муках. Нет человеческих ресурсов, нет финансов. Тем не менее мы ставим перед собой главную цель: сохранить в Донецке традицию ежегодных фестивалей кузнечного мастерства. Свой новый десяток, в который мы перешагнем, мы начинаем с совершенно нового для нас направления. Открываем еще одну аллею, которая будет отображать философскую концепцию «Время. Состояние. Рок.». Время идет, жизнь не стоит на месте, меняемся мы, Земля, Космос и это все неизбежно – рок или судьба, как хотите. Это станет темой на ближайшие годы, каждый мастер воплотит ее по-своему, и каждый человек увидит здесь свое. Мы будем использовать кинетические, механические, динамические и другие принципы для наших скульптур. Фигуры, как живые, будут двигаться от собственной массы, ветра и других факторов. Эта задумка у меня была еще до войны. Уровень понимания и мастерства уже иной, это не будут привычные нам розы, подковы и т.д.

Уже отведено место под скульптуру «150» (обведено красным), а за ней откроется аллея «Время. Состояние. Рок.»Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Правильно я понимаю, что откроете вы эту аллею новой скульптурой 21 сентября?

- Совершенно верно. Это будет подарок нашему городу на его юбилей и скульптура так и названа - «150». На изогнутой стеле будут цифры 150, которые двигаются от ветра. Город уже подготовил площадку. Мы выбрали место возле фигуры Георгия Победоносца, как раз у арки, воздвигнутой на день рождения города. Скажу вам по секрету, над фигурой трудится всего четыре человека, включая меня. Дефицит мастеров невероятный!

Вот эта стела станет основанием всей скульптуры «150», цифры же будут вверху.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сразу возникает вопрос по сохранности скульптур. Наверное, такие фигуры сохранить непросто, да и вандалов они точно будут привлекать. Когда-то в интервью с вами мы обсуждали необходимость придать парку статус музея. Как с этим дела обстоят?

- Мне тяжело это произносить, но никак. Парк умирает. Ему необходим статус, вот тогда будет порядок. Это изюминка Донецка, его визитная карточка. Парком можно и нужно гордиться, его необходимо показывать гостям города и крайне важно сохранить. Сейчас мы уже проводим там экскурсии. Создаем музей де-факто, зарождаем новые традиции, раз пока не можем де-юре. Секретарь Гильдии кузнецов Донбасса Евгений Лавриненко дает клич в соцсетях и в 13.00 в субботу ждет всех желающих в парке на экскурсию. Кроме того, вместе с ним мы пишем летопись истории парка. Кем, когда, при каких обстоятельствах создана та или скульптура, в некоторые из них мастера закладывали секретик, например, дату рождения детей или имя любимой. У каждой фигуры есть своя история. Такого парка нет нигде в мире. Сейчас он на балансе зеленстроя, как они не сопротивлялись этому, но настоящего хозяина нет.

Единицу сбалансировать куда сложнее, чем ноль. Кроме ремесла, нужны знания физики и механики.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Может боятся, что если парку дадут статус музея, туда не смогут свободно прийти желающие?

- Об этом и речи быть не может. Ни ограждать, ни закрывать доступ в парк планов нет. Туда может прийти любой человек, отдыхать, любоваться. А вот посещение мини-кузни, которую мы хотим воздвигнуть там, приобретение сувениров, участие в экскурсии будет платным, но вполне доступным каждому.

Вот такие сувениры "150" в честь юбилея Донецка можно будет заказать на фестивале.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вместе с Виктором Ивановичем мы проходим в кузню и мне разрешают посмотреть на то, чего не видел еще никто. Величественная стела, напоминающая изгибом памятник Покорителям космоса у Московского музея космонавтики. На самом верху будут закреплены цифры «150». При мне все они были еще в работе, но Виктор Иванович продемонстрировал их.

Будущая пятерка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Работа новая. Интересная, но очень сложная. Здесь не только красота, ведь важно идеально до граммов сбалансировать цифры так, чтобы они двигались от ветра, - рассказывает Виктор Иванович. – А это физика, механика, кинетика. Новый опыт! Я буквально загорелся темой кинетических скульптур. Они потрясают воображение и, надеюсь, впечатлят дончан. В программе фестиваля традиционно: мастер-классы кузнецов, кузнечный свадебный обряд, кузнечная каша «Братчина», спортивно-силовое шоу, рыцарские бои, выступление конно-спортивного клуба «Татерсаль», выставка «Аллея мастеров» и «Медовый ряд», юбилейный фестиваль рок музыки «Рок кузня - Х» и многое другое. Ждем всех в эту субботу в 10.00 в нашем любимом Парке кованых фигур. Приходите целыми семьями, а мы постараемся вас удивить!

Программа фестиваля. Фото: Виктор Бурдук

ПРОГРАММА XХI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КУЗНЕЧНОГО МАСТЕРСТВА

"ПАРК КОВАНЫХ ФИГУР® — 2019"

21 сентября 2019. Донецк. Парк кованых фигур

10.00 – Торжественное открытие фестиваля

– Презентация скульптуры «150»

– Выступление конно-спортивного клуба «Татерсаль»

10.30 – 17.00 – Мероприятия:

– Мастер-классы кузнецов

– Выступление музыкантов «Рок кузня - Х»

– Выставка Hand Made «Аллея мастеров»

– Выставка «Медовый ряд»

– Кузнечный свадебный обряд

– Приготовление кузнечной братчины

– Выступление альянса клубов исторической реконструкции Донецка

– Спортивно-силовое шоу Богдана Дрожжина

– Торжественное закрытие фестиваля