2019-07-19T14:46:57+03:00
Политика

Зеленский: Мир в Донбассе станет нашей приоритетной задачей

Правда условия для военных президент Украины пообещал улучшить, видимо, чтобы скорее настал мир
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Заявления Зеленского одно заманчивей другого, вот только ни одно не выполняется. Фото: ua.newsЗаявления Зеленского одно заманчивей другого, вот только ни одно не выполняется. Фото: ua.news
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Президент Украины Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны в Донбассе. Об этом он сказал во время презентации мобильных жилых модулей в Министерстве обороны Украины.

- Приоритетная задача для Украины — это остановить огонь и закончить войну, но мы должны улучшить условия для военных, потому что нам это понадобится и в мирных условиях, и для любых военных учений, — подчеркнул Зеленский.

Вот только президент Украины не сказал главное - когда? Звучит очередное заявление так двусмысленно, что дончане давно уже не верят в эти обещания. Очередное перемирие, обещанное с 21 июля, тоже мало кому внушает доверие.

Тем временем, обстрелы территорий республик не прекращаются - вчера украинские боевики обстреляли два детских сада, погибла мирная жительница 1951 года рождения, сегодня они оставили без воды Новоазовск. Поэтому тех, кто хоть немного верил в то, что говорит Зеленский, в Донбассе давно уже не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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