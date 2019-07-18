2019-07-18T20:13:37+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке

От взрыва боеприпаса были разбиты стекла в окнах
Екатерина Сорока
Поделиться:
Вследствие обстрела пострадала пожилая женщина. Фото: blackseatv.comВследствие обстрела пострадала пожилая женщина. Фото: blackseatv.com
Изменить размер текста:

Сегодня, в результате обстрела, повреждения получили два детских садика в Донецке. По счастливой случайности сами здания остались целы. Но от взрывной волны снаряда были разбиты стекла в окнах. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела повреждения получили учреждения общественного воспитания детей дошкольного возраста номер 229 и 269, расположенные по адресам: улица Градостроителей 1 и 5, — говорится в сообщении.

Ранее Представительство Республики в СЦКК предупреждало, что ВСУ возобновили обстрел в направлении населенного пункта Веселое.

Обстрел начался в половину шестого вечера. Боевики открыли огонь с позиций около Песок. Они использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в ЛНР спасали козу из колодца с нечистотами, слитыми коммунальщиками
Из-за обстрелов ВСУ множественные ранения получила пожилая жительница Донецка
В 25-й бригаде десантников ВСУ украили дорогущую установку, привезенную в Донбасс из США
Бутылка импортной водки в ЛНР будет стоить не дешевле 120 рублей
Жители Золотого жалуются на командиров бригад ВСУ
В Енакиево в пьяной ссоре мужчина зарезал своего собутыльника
В память об Александре Захарченко выпущен серебряный знак
Накануне выборов в Верховную раду у солдат ВСУ на передовой забрали паспорта
В Донецке возле «Донбасс Арены» снова гулял лисенок
К осени в России для жителей Донбасса будет уже восемь пунктов приема документов на паспорта РФ
В Донбассе тыловики ВСУ отравили просроченными продуктами 150 солдат
Из-за парты сразу в бой: боевики ВСУ учат одесских курсантов стрелять по мирным жителям Донбасса
В ЛНР стало больше категорий получателей помощи на погребение
«Беби-бум»: За прошедшую неделю в ЛНР и ДНР родилось рекордное количество малышей
После победы Зеленского: в Донбассе в два раза выросло количество жертв войны
Сотрудник СБУ обнародовал видео, как его коллеги подкидывают гранату в машину жителя ЛНР
Вахтанг Кикабидзе в Донбассе даст концерт по случаю пятилетия «освобождения» ВСУ Попасной
Зеленский в ответ на паспорта РФ для жителей Донбасса предложил упрощенно получать гражданство Украины
Главы ДНР и ЛНР записали заявление относительно народной акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса
ДонНУ получил российскую аккредитацию
Кто на самом деле обстрелял поселок Новгородское в Донбассе
В Донецке сотрудники МЧС спасли котенка из-под бетонной плиты многоэтажки