Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке

СЕГОДНЯ 20:13 2019-07-18T20:13:37+03:00

От взрыва боеприпаса были разбиты стекла в окнах

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Сегодня, в результате обстрела, повреждения получили два детских садика в Донецке. По счастливой случайности сами здания остались целы. Но от взрывной волны снаряда были разбиты стекла в окнах. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела повреждения получили учреждения общественного воспитания детей дошкольного возраста номер 229 и 269, расположенные по адресам: улица Градостроителей 1 и 5, — говорится в сообщении.

Ранее Представительство Республики в СЦКК предупреждало, что ВСУ возобновили обстрел в направлении населенного пункта Веселое.

Обстрел начался в половину шестого вечера. Боевики открыли огонь с позиций около Песок. Они использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU