СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-19T09:16:51+03:00

Дончане давно не верят в перемирия, которые отличаются лишь названиями

Изменить размер текста: A A

Тотальное перемирие наступит через сутки, но его прелюдия не оставляет надежд на мир. В течении суток обстановка на линии фронта в Донбассе остается стабильно напряженной и продолжает обостряться. ВСУ трижды нарушили «режим тишины» в ЛНР. На донецком направлении ВСУ выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам.

Вечером в четверг ситуация на фронте резко обострилась. В 17:25, вновь прибывшие в зону карательной операции украинские боевики из 56-й бригады подвергли минометному обстрелу поселок шахты Октябрьский г. Донецка, в результате чего получила ранение, а затем скончалась в больнице женщина 1951 года рождения.

Кроме того, украинские фашисты не остановились на обстрелах мирных кварталов и нанесли минометный удар по двум детским садам № 229 и 269 по улице Градостроителей д.1 и д.5.

Каких только перемирий в Донбассе не было: хлебное, школьное, рождественское, пасхальное, отличали их только названия. Дончане давно не верят, что Украину можно склонить к прекращению обстрелов мирным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU