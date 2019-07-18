2019-07-18T21:42:52+03:00
Политика

В Донецке на Октябрьском умерла раненая при обстреле женщина

Она погибла через сутки после достигнутой в Минске договоренности о тотальном перемирии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Пожилая дончанка скончалась от ран. Фото: dnpr.com.uaПожилая дончанка скончалась от ран. Фото: dnpr.com.ua
Изменить размер текста:

- Пострадавшая при обстреле по улице Макаренко, 7 женщина, 1951 года рождения от полученных ранений скончалась в больнице, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По уточненным данным, у нее были диагностированы проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения правой голени, бедра, предплечья, левого плеча, травматический шок 2 степени.

Станет ли погибшая женщина последней жертвой среди мирных жителей на этой войне? Ведь в Минске договорились о тотальном перемирии. А это отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменения любого вида огня, включая снайперский; размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения…

Вопрос для дончан риторический. На самом деле в Донецке просто не верят лживой украинской власти. А тем, кто стреляет из пушек – тем более. Но все же надеются, что у Зеленского хватит силы воли переломить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в ЛНР спасали козу из колодца с нечистотами, слитыми коммунальщиками
Из-за обстрелов ВСУ множественные ранения получила пожилая жительница Донецка
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке
В 25-й бригаде десантников ВСУ украили дорогущую установку, привезенную в Донбасс из США
Бутылка импортной водки в ЛНР будет стоить не дешевле 120 рублей
Жители Золотого жалуются на командиров бригад ВСУ
В Енакиево в пьяной ссоре мужчина зарезал своего собутыльника
В память об Александре Захарченко выпущен серебряный знак
Накануне выборов в Верховную раду у солдат ВСУ на передовой забрали паспорта
В Донецке возле «Донбасс Арены» снова гулял лисенок
К осени в России для жителей Донбасса будет уже восемь пунктов приема документов на паспорта РФ
В Донбассе тыловики ВСУ отравили просроченными продуктами 150 солдат
Из-за парты сразу в бой: боевики ВСУ учат одесских курсантов стрелять по мирным жителям Донбасса
В ЛНР стало больше категорий получателей помощи на погребение
«Беби-бум»: За прошедшую неделю в ЛНР и ДНР родилось рекордное количество малышей
После победы Зеленского: в Донбассе в два раза выросло количество жертв войны
Сотрудник СБУ обнародовал видео, как его коллеги подкидывают гранату в машину жителя ЛНР
Вахтанг Кикабидзе в Донбассе даст концерт по случаю пятилетия «освобождения» ВСУ Попасной
Зеленский в ответ на паспорта РФ для жителей Донбасса предложил упрощенно получать гражданство Украины
Главы ДНР и ЛНР записали заявление относительно народной акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса
ДонНУ получил российскую аккредитацию
Кто на самом деле обстрелял поселок Новгородское в Донбассе
В Донецке сотрудники МЧС спасли котенка из-под бетонной плиты многоэтажки