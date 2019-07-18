В Донецке на Октябрьском умерла раненая при обстреле женщина

СЕГОДНЯ 21:42 2019-07-18T21:42:52+03:00

Она погибла через сутки после достигнутой в Минске договоренности о тотальном перемирии

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- Пострадавшая при обстреле по улице Макаренко, 7 женщина, 1951 года рождения от полученных ранений скончалась в больнице, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По уточненным данным, у нее были диагностированы проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения правой голени, бедра, предплечья, левого плеча, травматический шок 2 степени.

Станет ли погибшая женщина последней жертвой среди мирных жителей на этой войне? Ведь в Минске договорились о тотальном перемирии. А это отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменения любого вида огня, включая снайперский; размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения…

Вопрос для дончан риторический. На самом деле в Донецке просто не верят лживой украинской власти. А тем, кто стреляет из пушек – тем более. Но все же надеются, что у Зеленского хватит силы воли переломить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU