Украинские боевики подорвали водовод: почти две тысячи жителей Новоазовска остались без воды
Почти две тысячи абонентов остались без водоснабжения вследствие порыва на водоводе в Новоазовском районе ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
- В городе Новоазовск по улицам Брюхнова и Гриценко в результате порыва водовода диаметром 3000 мм без водоснабжения осталось 1900 абонентов, а также пять социальных объектов, — сказано в сообщении пресс-службы.
По данным спасательного ведомства, сегодня специалистами будут проведены ремонтно-восстановительные работы.
Украинские боевики продолжают обстрелы ДНР. И чаще всего объектами их ударов становятся гражданские объекты: детские сады, заводы, ДФС и водоводы. Сегодня под удар попало село Самсоново на юге Республики.
Вечером в четверг ситуация резко обострилась на всей линии фронта. В 17:25, вновь прибывшие в зону карательной операции украинские боевики из 56-й бригады подвергли минометному обстрелу поселок шахты Октябрьский г. Донецка, в результате чего получила ранение, а затем скончалась в больнице женщина 1951 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU