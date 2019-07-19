Украинские боевики подорвали водовод: почти две тысячи жителей Новоазовска остались без воды

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-19T13:07:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти две тысячи абонентов остались без водоснабжения вследствие порыва на водоводе в Новоазовском районе ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- В городе Новоазовск по улицам Брюхнова и Гриценко в результате порыва водовода диаметром 3000 мм без водоснабжения осталось 1900 абонентов, а также пять социальных объектов, — сказано в сообщении пресс-службы.

По данным спасательного ведомства, сегодня специалистами будут проведены ремонтно-восстановительные работы.

Украинские боевики продолжают обстрелы ДНР. И чаще всего объектами их ударов становятся гражданские объекты: детские сады, заводы, ДФС и водоводы. Сегодня под удар попало село Самсоново на юге Республики.

Вечером в четверг ситуация резко обострилась на всей линии фронта. В 17:25, вновь прибывшие в зону карательной операции украинские боевики из 56-й бригады подвергли минометному обстрелу поселок шахты Октябрьский г. Донецка, в результате чего получила ранение, а затем скончалась в больнице женщина 1951 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU