ВСУ утюжат села на юге Республики: под ударом село Самсоново

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-19T11:26:39+03:00

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Село Самсоново Новоазовского района ДНР подверглось сегодня утром артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 06:10 до 06:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению Первомайск — Самсоново, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СЦКК, с 06:40 до 07:20 украинскими силовиками обстрелян район аэропорта («Вольво-центр») на севере Донецка с применением СПГ-9. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вечером в четверг ситуация на фронте резко обострилась на всей линии фронта. В 17:25, вновь прибывшие в зону карательной операции украинские боевики из 56-й бригады подвергли минометному обстрелу поселок шахты Октябрьский г. Донецка, в результате чего получила ранение, а затем скончалась в больнице женщина 1951 года рождения.

Кроме того, украинские фашисты не остановились на обстрелах мирных кварталов и нанесли минометный удар по двум детским садам № 229 и 269 по улице Градостроителей д.1 и д.5.

ИСТОЧНИК KP.RU