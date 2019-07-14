Обстрелы ДНР: украинскими снарядами поврежден завод в Докучаевске, разрушены домостроения и ранено двое мирных жителей ДНР

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-14T15:34:11+03:00

Всего было выпущено 43 мины. Фото: prm.ua

ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе

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Боевики украинской армии продолжают геноцид населения Донбасса. В результате сегодняшних обстрелов были разрушены объекты инфраструктуры, поврежден нефтеперерабатывающий завод, оборвалась линия электропередач и ранены два мирных жителя. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, двое мирных жителей населенных пунктов Саханки и Докучаевска стали жертвами украинского террора, получив осколочные и огнестрельные ранения, — говорится в сообщении.

Всего ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Они вели огонь по районам семи населенных пунктов Республики. А множественные разрушения связаны с тем, какое вооружением используют боевики: минометы, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также в подразделениях ВСУ замечены танки, которые использовались сегодня боевиками для обстрела населенных пунктов в мариупольском направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU