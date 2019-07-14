2019-07-14T11:01:20+03:00
Политика

Украинские боевики нанесли удар по Докучаевскому нефтеперерабатывающему заводу

Всего за сутки со стороны ВСУ почти 160 боеприпасов упало на территорию ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Никакие минские соглашения не работают, обстрелы республик продолжаются. Фото: novorosinform.orgНикакие минские соглашения не работают, обстрелы республик продолжаются. Фото: novorosinform.org
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Подразделения ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР около 160 боеприпасов. В результате был, в частности, поврежден нефтеперерабатывающий завод ГП «Донецкавтогаз» в Докучаевске, сообщили сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 12 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 159 единиц — отметили в СЦКК. — Повреждения получил Докучаевский нефтеперерабатывающий завод по улице Индустриальная, 3 б и домостроение по адресу Куйбышева, 6.

Отмечается, что под огнем украинской армии оказались район аэропорта на севере Донецка (Вольво-Центр) и поселок Жабичево, города Ясиноватая, Докучаевск, а также села на юге ДНР — Новая Таврия, Ленинское и Саханка.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, танки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.

Вчера вечером в центре Донецка были слышны разрывы артиллерийских боеприпасов: вооруженные формирования Украины начали обстрел Октябрьского и других поселков на северо-западе Донецка.

Кроме того, ранен мирный житель Докучаевска. Состояние мужчины тяжелое, возможно, потребуется ампутация конечности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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