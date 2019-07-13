В центре Донецка слышна артиллерийская канонада

СЕГОДНЯ 19:33 2019-07-13T20:09:47+03:00

Только за одни сутки от обстрелов в той или иной степени пострадали 13 жилых домов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За минувшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня в ДНР

Изменить размер текста: A A

В центре Донецка слышны разрывы артиллерийских боеприпасов: вооруженные формирования Украины начали обстрел Октябрьского и других поселков на северо-западе Донецка.

- Разрывы близ Донецкого аэропорта частые и гулкие, - говорят дончане. - Возможно, «работают» с разных видов вооружения.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 231 боеприпас. По данным СЦКК, под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра», поселки Еленовка и шахты «Трудовская», Доломитное, Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Докучаевск, Безыменное, Коминтерново, Куликово, Ленинское и Саханка.

Вооруженные формирования Украины использовали гаубицы калибра 152 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, ПТУР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Обстрелами в той или иной степени разрушены 13 жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU