Состояние раненого жителя Докучаевска ухудшилось

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-14T08:17:25+03:00

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Вчера состояние раненого мужчины из Докучаевска ухудшилось. Поэтому его пришлось перевезти в Республиканский травматологический центр Донецка. Врачи рассказывают не самые утешительные результаты о его дальнейшем лечении. Об этом 13 июля сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Мужчина получил пулевое ранение в правую сторону грудной клетки, вследствие чего боеприпас калибром 12,7 миллиметров вышел через бедро, раздробив тазобедренный сустав. Раненый потерял много крови, состояние тяжелое. Не исключена ампутация правой нижней конечности, — рассказывают в СЦКК.

Напомним, что 13 июля боевики ВСУ открыли огонь по Докучаевску. Они использовали автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Среди мирных жителей никто не пострадал. Кроме мужчины, который получил два пулевых ранения. Его доставили в Центральную городскую больницу Докучаевска, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Но после состояние пострадавшего ухудшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU