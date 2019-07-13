В результате обстрела ВСУ ранен житель Докучаевска

13 Июль 23:44 2019-07-13T23:44:15+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Сегодня вечером Вооруженные силы Украины открыли огонь по Докучаевску. В результате обстрела ранения получил мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 16:45 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новотроицкого в направлении Докучаевска с применением минометов калибром 120 миллиметров, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении СЦКК. - В результате обстрела осколочное ранение мягких тканей нижней конечности получил мужчина 1973 года рождения.

Пострадавший доставлен в Центральную городскую больницу Докучаевска, ему оказана необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU