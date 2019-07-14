На севере Горловки из-за обстрелов ВСУ обесточено девять трансформаторных подстанций

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-14T14:59:09+03:00

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Сегодня огнем ВСУ была повреждена линия электропередачи, которая ведет к девяти трансформаторным подстанциям. Из-за чего несколько населенных пунктов на севере Горловки остались без электроэнергии. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Сегодня с 11.30 утра вооруженные формирования Украины ведут минометный обстрел населенных пунктов на севере Горловки. В результате обстрела зафиксировано повреждение линии электропередач, ведущих к девяти трансформаторным подстанциям в населенном пункте Гольмовский. Часть населенных пунктов Доломитное и Гольмовский осталась без энергоснабжения, — говорится в сообщении.

По сообщению Представительства Республики в СЦКК также известно, что украинские боевики продолжают обстрел поселка Доломитное. В сторону населенного пункта было уже выпущено 37 мин калибром 120 и 82 миллиметра.

— По предварительным данным жертв нет. Более подробная информация уточняется, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU