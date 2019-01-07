7 Янв. 2019 2019-01-07T19:15:11+03:00

На 18:00 в снежных заторах оказались 150 легковых автомобилей и 3 автобуса

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Наиболее сложная ситуация на дорогах ДНР остаётся в Тельмановском и Шахтерском районах Республики, где в заторах до сих пор остаются сотни людей. О положении на трасах ДНР отчитались в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— В снежных заторах оказались150 легковых автомобилей, 3 автобуса, в которых находятся 53 человека, 9 детей и одна беременная девушка. Находящимся в снежных заторах оказывается помощь, — рассказали в МЧС ДНР.

До сих пор над освобождением людей из снежного плена работают 17 снегоуборочных машин и 48 человек личного состава МЧС Республики.

Кроме того, для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.

В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек. Сейчас их вызволяют силы Министерства транспорта и МЧС ДНР(подробнее).

Напомним, что по сообщениям из социальных сетей известно, что дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты (подробнее). Также сообщалось, что за прошедшие три дня спасатели Республики освободили из снежного плена более тридцати человек, среди которых шестеро детей (подробнее).

Отметим также, что в Сети распространяются неправильные номера «горячей линии» МЧС ДНР. Будьте внимательны!

В целях безопасности МЧС ДНР рекомендует воздержаться от использования автотранспорта и выезда за город пока погодные условия не нормализуются.