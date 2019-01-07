Дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты из-за непогоды

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:38:39+03:00

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Дороги Донецкой Народной Республики продолжат заметать снегом. Из-за этого некоторые дороги стали недоступными для пользования. Жители населенных пунктов остались отрезанными.

Дорога на Новоазовск со стороны Тельмановского района и на Мариновку через Саур-могилу перекрыты. Об этом сообщили в соцсетях.

- Техника не справляется со снегом. На открытых участках дорог с поля дует сильный ветер. Техника проходит, а через 10 минут снова наметает и невозможно проехать, - говорится в сообщении.

Если вы застряли на трассе далеко от населенного пункта – звоните на «горячую линию» МЧС ДНР: 101, (062) 340-62-99.

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