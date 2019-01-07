2019-01-07T16:38:39+03:00
Политика

Дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты из-за непогоды

Трассы заметает снегом
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Дороги Донецкой Народной Республики продолжат заметать снегом. Из-за этого некоторые дороги стали недоступными для пользования. Жители населенных пунктов остались отрезанными.

Дорога на Новоазовск со стороны Тельмановского района и на Мариновку через Саур-могилу перекрыты. Об этом сообщили в соцсетях.

- Техника не справляется со снегом. На открытых участках дорог с поля дует сильный ветер. Техника проходит, а через 10 минут снова наметает и невозможно проехать, - говорится в сообщении.

Если вы застряли на трассе далеко от населенного пункта – звоните на «горячую линию» МЧС ДНР: 101, (062) 340-62-99.

Напомним, За три дня спасатели ДНР освободили из снежного плена 30 человек

В Донецкой Народной Республике продолжается ликвидация последствий сильных снегопадов. Спасатели ДНР продолжают вытаскивать из снежного плена автолюбителей, которые не могут оставить и покинуть свои машины (Подробнее…)

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