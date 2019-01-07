2019-01-07T12:22:09+03:00
Общество

За три дня спасатели ДНР освободили из снежного плена 30 человек

Среди них шестеро – дети
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Донецкой Народной Республике продолжается ликвидация последствий сильных снегопадов. Спасатели ДНР продолжают вытаскивать из снежного плена автолюбителей, которые не могут оставить и покинуть свои машины. За прошедшие три дня сотрудники МЧС Республики спасли более 30 человек.

— Начиная с 4 января силами МЧС ДНР из снежных заносов извлечена 31 единица автотранспортной техники, спасено 32 человека, в том числе шестеро детей, — поделились в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Для эвакуации людей и расчистки дорог МЧС использовало 40 специальных машин, среди которых и бульдозер на артиллерийском тягаче и снегоуборочная шнеко-роторная машина РСЦ. В работе приняли участие 150 человек личного состава.

Отметим, что сейчас в Донецке и некоторых других городах Республики опять началась метель.

Напомним, что ГАИ ДНР призывает автолюбителей не использовать личный транспорт без экстренной необходимости, а также соблюдать повышенную бдительность на дорогах.

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