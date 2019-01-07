Началось спасение застрявших людей около таможни в Мариновке

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:11:24+03:00

Об этом «Комсомолке» сообщила одна из пассажирок автобуса «Москва - Донецк», который тоже оказался в засаде [видео]

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Начались работы по расчистке дороги около дороги в Мариновке. Там в снежном плену оказались около сотни человек. Об этом «Комсомолке» сообщила одна из пассажирок автобуса «Москва - Донецк», который тоже оказался в засаде.

- Приехал трактор, разбирают снег, - поделилась она. – Уже на метров двадцать продвинулись. Идем колонной, медлено. Спереди нас много машин.

Напомним, около таможни в Мариновке в снежном плену оказались около сотни человек, среди которых дети и беременная женщина. В засаде люди провели пять часов.

- Автобусы и машины замело. Все переполнены, с нами дети, - рассказывает Татьяна Елисеева. – Стоим здесь уже больше четырех часов. В нашем автобусе 44 человека, среди которых девять детей и беременная женщина. Сзади ростовский автобус – там 11 человек. Еще стоит несколько легковых машин.

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