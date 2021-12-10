Украина предложила привлечь Францию и Германию к контролю за ситуацией в Донбассе

Украинская сторона решила реформировать СЦКК вместо того, чтобы выполнять Минские договоренности. Фото: штаб «ООС»

Вопреки ожиданиям, внеочередное заседание Контактной группы не принесло результатов. Украина так и не учла принципиальной позиции республик Донбасса по координационному механизму. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

Внеочередное заседание Контактной группы не принесло ожидаемых результатов. Фото: Фото: dnronline.su

- Украина, вопреки своим обещаниям, направила проект заявления, который не содержал ни одной из тех принципиальных позиций, о которых мы говорили на вчерашней встрече, - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИДе заявили, что вместо проработки механизма взаимодействия сторон на уровне СЦКК официальный Киев предложил включить в этот процесс «неких уполномоченных представителей Франции и Германии». Помимо этого, было выдвинуто условие - сделать это до двенадцати часов ночи сегодняшнего дня.

- На все наши вопросы о том, каким образом украинские делегаты представляют себе процесс оперативного предотвращения перестрелок в условиях такой длинной цепочки задействованных лиц и как вообще реализовать это предложение в такой короткий промежуток времени, мы не получили ни одного конкретного ответа, - отметили в ведомстве.

Сообщается также, что по итогам переговоров украинская сторона оказалась не готова опровергнуть заявления командования ВСУ о возможности вести огонь в Донбассе без согласования с Киевом. Зато в который раз задекларировала свою «приверженность к бессрочному перемирию».

Напомним, вчера вечером Контактная группа по Донбассу собрала внеочередную видеоконференцию. Стороны намеревались продолжить обсуждение вопроса усиления мер перемирия. Накануне стало известно, что Киев изъявил желание рассмотреть предложения Донецкой и Луганской Народных Республик по координационному механизму. Украинские переговорщики даже взяли небольшую паузу, чтобы подготовить «содержательную реакцию» на документ.

Читайте также

В Донбассе под обстрел ВСУ попал замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон

Инцидент произошел недалеко от села Безыменное на юге Донецкой Народной Республики (подробнее)