Украина согласилась проработать документ по координационному механизму

Киев попросил сутки для ответа. Фото: dnronline.su

Украина согласилась подготовить содержательную реакцию на предложения Донецкой и Луганской Народных Республик по верификации нарушений перемирия. Об этом по итогам прошедших переговоров Контактной группы сообщили представители делегации ДНР.

- В процессе обсуждения вопросов безопасности стало очевидно, что украинскую делегацию заботит перспектива заработка политических очков путем декларирования пустых политических заявлений, а не скорейшее снижение степени эскалации конфликта, - заявили они.

В делегации отметили, что во время переговоров заместитель главы украинской переговорной группы Андрей Костин вместо того, чтобы опровергнуть высказывания командования ВСУ о разрешении украинским солдатам стрелять в Донбассе без приказа и достигнуть договоренности по координационному механизму, сначала был готов только согласовать короткое заявление о возвращении сторон конфликта к бессрочному режиму прекращения огня, от которого по факту никто официально не отказывался.

- После того, как наши представители в течение 8-ми часов приводили Украине предметные и неопровержимые аргументы в пользу своего подхода, представители Киева все-таки решили взять паузу и подготовить содержательную реакцию на наши предложения. Ожидаем соответствующий документ, - рассказали в ДНР.

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