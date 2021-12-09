Контактная группа начала внеочередное заседание по вопросам безопасности

Донбассе требует усилить меры перемирия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Контактная группа по Донбассу собрала внеочередную видеоконференцию. Стороны намерены продолжить обсуждение вопроса усиления мер перемирия. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

- Началось внеочередное заседание Контактной группы в части безопасности. На сегодняшней встрече стороны продолжат обсуждение проекта заявления о механизмах по обеспечению реализации мер по усилению режима прекращения огня, - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты надеются, что Киев перейдет к конструктивному обсуждению и согласованию текста заявления, в котором обязательно учтет все принципиальные позиции республик относительно эффективной работы координационного механизма и соблюдению его Украиной.

Напомним, накануне Киев изъявил желание подготовить содержательную реакцию на предложения Донецкой и Луганской Народных Республик по верификации нарушений перемирия. Украинские переговорщики попросили взять паузу, чтобы подготовить документ.

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