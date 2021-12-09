Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 декабря 2021 года: Более 100 тысяч жителей Республики успешно справились с вирусной инфекцией

Врачи отмечают снижение суточного прироста заболевших ковидом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики, утром 9 декабря общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составило в стране 113071. Из них 531 человек заразился инфекцией только за последние сутки.

В ведомстве отметили, что в ходе проведенных накануне 1215 лабораторных исследований заболевание было выявлено у 314 пациентов, что составляет чуть более 25 процентов от общего числа обследованных.

- Также у 217 человек диагноз «COVID-19» установили по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали врачи.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1011 жителей ДНР, скончались после осложненного протекания болезни 38 человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 8632 людей.

На лечении сейчас находятся 4411 пациентов, из них 1321 пациент с пневмонией и 896 - на кислородной поддержке.

Тем временем в Республике возобновили процесс вакцинации жителей от коронавирусной инфекции. По сообщению властей, более 225000 жителей ДНР уже прошли процедуру и получили справки с QR-кодом. Но желающих прививаться намного больше - ведь справка позволяет посещать общественные места, что важно для молодежи, а людей преклонного возраста беспокоит риск осложнений ковида.

В Республике возобновили процесс вакцинации жителей от коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Болеют люди, что сказать, сами все видим. Врачи обычного терапевтического профиля даже руководящие документы Минздрава не успевают толком изучить. Прививку нужно делать обязательно, особенно людям с ослабленным здоровьем, - считает врач-терапевт высшей категории Тамара Романова.

Напомним, что справки о вакцинации от COVID-19 выдаются во всех прививочных пунктах ДНР.

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