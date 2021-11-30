В ДНР QR-код о прохождении вакцинации против коронавируса получили более 225 тысяч жителей

Прививочная кампания началась в Республике 1 февраля 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вакцинацию против коронавируса в Донецкой Народной Республике прошли больше 225 тысяч человек. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- С начала прививочной кампании и на сегодняшний день всего вакцинировано 225 033 человека. Соответственно, такое же количество человек получили справку о вакцинации с QR-кодом, - говорится в сообщении.

Напомним, что первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла в Республику 31 января 2021 года. Прививки начали делать медикам, работникам сферы образования и социальной сферы и сотрудникам силовых ведомств. Меньше чем за неделю жителям было введено несколько тысяч доз первого компонента «Спутника V».

А 25 ноября 2021 года в Донецк прибыла крупная партия вакцины «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции – 290 тысяч доз.

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