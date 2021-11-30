С наступлением холодов жители ДНР стали чаще болеть простудой

В межсезонье жителей особенно сильно атакуют эпидемии вирусных инфекций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике все больше жителей заболевает острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- На прошедшей неделе были зарегистрированы 4705 случаев заболевания, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что этот показатель на 16 процентов превышает данные предыдущей недели, но пока не нарушает границ эпидпорога. По словам медиков, большинство заболевших - дети и подростки возрастом до семнадцати лет. Вдвое увеличилась заболеваемость простудой среди учащихся общеобразовательных школ.

Сообщается также о том, что в учреждения здравоохранения были госпитализированы 9495 больных с осложнениями после ОРВИ. Почти все из них - это дети. Летальных случаев в результате перенесенной простуды в Республике не зафиксировали.

Напомним, жителей ДНР начали прививать от гриппа. В Минздраве пояснили, кто входит в основные группы риска по заболеваемости, а значит, должен пройти вакцинацию в числе первых.

- Это дети возрастом с 6 месяцев, а также учащиеся 1-11-х классов, студенты, работники медицинской сферы и сотрудники образовательных учреждений, - утверждают врачи.

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