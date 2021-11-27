Почему Шлаколечебницу называют донецкой Мацестой

Анатолий Бабенко рассказал, что здание шлаколечебницы (на фото) нуждается в капремонте Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В физиотерапевтическом отделении ЦГКБ №6 расположена шлаколечебница, давшая название всему лечебному учреждению. В советские времена серную воду закачивали в ванные из родника, расположенного в километре от здания больницы возле речки Бахмутка.

- Считалось, что серная вода образуется, проходя через шлаковые отвалы. Однако после переноса в 70-х годах шлаковых отвалов Донецкого металлургического завода источник серной воды продолжает функционировать до сих пор, что подтверждает его естественное происхождение. Химический состав серной воды изучал Одесский НИИ курортологии и физиотерапии. Оказалось, что он близок по составу к водам Мацесты, - рассказывает «КП» главный врач ЦГКБ № 6 Донецка с 1973-го по 1993 года Анатолий Бабенко.

Мацеста - это курортный поселок в Сочи, известный своими сероводородными источниками и санаториями, базирующимися на них. Мацестой называется и протекающая там река. Ее название обычно переводят с убыхского как «огненная вода», из-за того, что кожа человека после погружения в источники становится красной. Существует легенда о девушке по имени Мацеста, которая проникла через пещеру в подземное царство к духу недр и ценой своей жизни погубила духа и вывела на поверхность исцеляющие родники.

С 1998 года прекратилась подача серной воды из источника в шлаколечебницу ЦГКБ № 6 Донецка (уничтожены кабель, частично водовод, сданы в металлолом баки, в которых подогревалась вода). И вот уже 13 лет в здании шлаколечебницы отпускают только электропроцедуры.

- И очень жаль! - говорит Анатолий Иванович. - Лечебный эффект серной воды доказан многолетним ее использованием. Такая природная вода целебно влияет на заболевания суставов, кожи. На общий тонус всего организма.

Так выглядит источник донецкая Мацеста. Люди приезжают сюда набрать воды для лечебных ванн

Летом больные ходят к источнику и принимают там самостоятельно ванны. А неконтролируемый их прием может принести не только пользу. Сейчас в капитальном ремонте нуждается и само здание донецкой Мацесты.

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