Первой и старейшей больнице Донецка исполняется 150 лет

Анатолий Бабенко показал роддом ЦГКБ №6 Донецка, где также расположены городское отделение патологии новорожденных и гинекология. Корпус на 120 коек он построил вместо знаменитого Масловского роддома Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

7 декабря полуторавековой юбилей у всего здравоохранения Донбасса. И это совсем не преувеличение – центральная городская клиническая больница № 6 Донецка (в народе – «Шлаколечебница»), освященная в 1871 году, была первым лечебным учреждением в полном смысле этого слова. До этого в Донбассе существовала горстка уездных больниц. В «Шлаковой» бесплатно лечили и заводчан (лечебницу построил британский промышленник Джон Юз, в 1869 году основавший Донецк), и других жителей города.

В СТАЦИОНАРАХ - КОВИДНАЯ БАЗА

И сейчас «Шлаколечебница», ставшая одним из крупнейших учреждений здравоохранения города, пользуется заслуженным уважением дончан. К сожалению, на данный момент все ее стационары отданы под лечение пациентов с COVID-19 и коронавирусными пневмониями. А до пандемии ЦГКБ № 6 Донецка славилась своими хирургами. Там каждый день проводили экстренные операции больным, которых привозила «скорая» со всех районов столицы Донецкой Народной Республики. Причем хирургическая помощь оказывалась круглосуточно! Один из дежуривших до пандемии в «Шлаколечебнице» хирургов – мой собеседник. Анатолий Бабенко – бывший главный врач ЦГКБ № 6 Донецка. Анатолий Иванович руководил больницей почти 30 лет и даже после выхода на пенсию на полставки продолжал оперировать пациентов, будучи старшим дежурным хирургом клиники до октября 2020 года.

Анатолий Бабенко руководил «Шлаколечебницей» почти 30 лет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Я пришел сюда с должности заведующего Ожоговым отделением областной центральной клинической больницы (сейчас – Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака) еще в молодости, - рассказывает Анатолий Иванович. – Занимался не только организацией лечебного процесса. Отстраивал больницу на средства, выделенные Министерством черной металлургии.

ПОДДЕРЖИВАЮТ СВЯЗЬ С ЗАВОДОМ

Сегодня в составе ЦГКБ № 6 Донецка десять отделений: три - терапевтического профиля (непосредственно терапевтическое, гериатрическое (оказание специализированной помощи пациентам пожилого и старческого возраста всей столицы) и неврологическое с городским инсультным центром); два хирургического профиля – хирургия и урология; также физиотерапевтическое и патологоанатомическое отделения; крупный акушерско-гинекологический корпус с городским неонатологическим центром. А еще современная лаборатория, рентгеновская служба, служба ультразвуковой диагностики, две поликлиники. Больница по-прежнему поддерживает связь с металлургическим заводом.

В корпусе терапии, хирургии и урологии теперь спасают от ковидных пневмоний. Сейчас все стационары больницы работают как единая госпитальная база Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

БОЛЬНИЦА РОЖДАЕТ ВРАЧЕБНЫЕ ДИНАСТИИ

Сейчас здесь во всех отделениях хирургического профиля есть стойки для проведения операций через небольшой прокол с помощью эндоскопа, оснащенного миниатюрной видеокамерой.

- Клиника первой в Донецке апробировала и широко внедрила операции с минимальным повреждением мягких тканей. Пациент поднимается с койки уже на следующий день, а через две недели идет на работу. Как раньше на восстановление не требуется полтора-два месяца. Да и послеоперационная летальность, к счастью, практически нулевая, - рассказывает Анатолий Иванович Бабенко.

Сейчас большинство сотрудников ЦГКБ № 6 работают в «красной зоне». Фото: ЦГКБ №6 г. Донецка

«Шлаколечебница» также первой в городе приобрела фиброгастроэндоскоп. Сейчас исследования желудка и двенадцатиперстной кишки проводят широко, они доступны для дончан. Даже во время войны в ЦГКБ №6 Донецка поступает новое оборудование. Из последнего - новый рентгеновский аппарат и аппарат УЗИ для обследования беременных.

В завершении капитального ремонта нуждается неврологическое отделение. К нему планируют пристроить помещение для современной диагностической аппаратуры. Компьютерного томографа и ультразвуковых аппаратов для исследования сосудов головного мозга, шеи и позвоночника. Еще в планах – отремонтировать пищеблок.

Богатство любого учреждения – его сотрудники. В ЦГКБ №6 сформировались врачебные династии Скворцовых, Мирович, Варивады, Бабенко… Хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи, невропатологи. Все они преданы своей профессии и служению людям.

Сейчас большинство сотрудников ЦГКБ № 6 работают в «красной зоне». Фото: ЦГКБ №6 г. Донецка

СПРАВКА «КП»

Больница Новороссийского общества (ныне - ЦГКБ №6 Донецка) была открыта в Юзовке (первое название столицы шахтерского края) в 1871 году. В трех комнатах-палатах размещалось 12 коек для больных, в трех других – врачебный и процедурный кабинеты. Располагалась больница в районе мартеновского цеха металлургического завода «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства». В 1880 году там работали доктор и фельдшер. На сегодня ЦГКБ №6 Донецка – крупная многопрофильная клиника, база для обучения будущих медиков. В «Шлаколечебнице» (такое название за больницей закрепилось в народе) находятся кафедры терапии, хирургии, неврологии, акушерств и гинекологии Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького.

О том, что больница была заложена Джоном Юзом, напоминают развалины старого особняка из красного кирпича. Это знаменитый дом Юзов. Теперь он находится за оградой лечебного учреждения и имеет плачевный вид.

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