Жителей ДНР начали прививать от гриппа

Люди преклонного возраста особо подвержены простудным заболеваниям в период смены сезонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике объявили о начале прививочной кампании против сезонных штаммов гриппа. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

В ведомстве пояснили, кто входит в основные группы риска по заболеваемости, а значит, должен пройти вакцинацию в числе первых.

- Это дети возрастом с 6 месяцев, а также учащиеся 1-11-х классов, студенты, работники медицинской сферы и сотрудники образовательных учреждений, - утверждают в Минздраве.

Кроме того, к группе риска они отнесли работников транспорта, сотрудников коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, организаций социального обслуживания. Также вакцинацию стоит пройти гражданам возрастом старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы сделать прививку от гриппа, жителям необходимо обратиться в лечебное учреждение по месту своего жительства.

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