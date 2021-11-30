В ДНР возобновили кампанию по вакцинации от коронавируса

Сделать прививку может каждый желающий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике продолжат вакцинацию жителей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Сегодня с 12.00 кампания по иммунизации будет возобновлена в прививочных пунктах, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что течение недели вакцину доставят в пункты вакцинации, адреса которых указаны на официальном сайте Минздрава. Медики уточняют, что сделать прививку может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в лечебное учреждение, где имеется прививочный пункт.

Вакцинировать жителей будут российским препаратом «Спутник Лайт» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тем временем в Республике обновили статистику по заболеваемости ковидом за прошедшие сутки. В здравоохранительном ведомстве сообщили, что число заболевших выросло на 987 человек.

- За 29 ноября провели 1824 лабораторных исследования. Из них диагноз подтвердился у 661 жителя, а у 326 человек про наличие инфицирования сказали клинико-эпидемиологические показатели, - отметили врачи.

После выходных дней из больниц выписались 1887 выздоровевших в результате лечения пациентов. От последствий коронавируса скончались 140 человек.

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