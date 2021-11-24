Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 ноября 2021 года: За сутки зарегистрировано 1028 новых случаев заболевания Covid-19

За сутки почти две с половиной тысячи жителей Республики выздоровели от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 1028 жителей.

- 23 ноября проведено 2268 исследований, из них выявлено 972 случая заболевания (42,9 %) и у 56 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 24 ноября, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 104 492.

Из этого числа 82 370 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 7922 летальных случаев. За последние сутки – 66 смертей.

Лечение от ковида продолжают 14 200 пациентов.

За сутки выявлен 91 случай пневмоний, что на девять меньше, чем за прошедшие сутки.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 62 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 120 человек, скончались – 10.

Напомним, что 25 ноября в Донецке ожидают прибытие гуманитарного конвоя из России, в составе которого 250 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В ноябре ожидается и поставка препарата «Спутник V». А до конца года в Республику могут привезти и вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М».

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