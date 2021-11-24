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Здоровье24 ноября 2021 9:41

В ЛНР коронавирусом болеют 1030 жителей

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 20 405 человек
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 62 жителей (архивное фото)

За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 62 жителей (архивное фото)

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 62 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 24 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 20 405, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 120 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 16 503 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 10 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2872 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1030 пациента.

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