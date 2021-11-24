В ЛНР коронавирусом болеют 1030 жителей

За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 62 жителей (архивное фото)
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 62 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 24 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 20 405, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 120 жителей.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 16 503 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано 10 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2872 случая смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1030 пациента.
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