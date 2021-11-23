«Он будет жить!» Закрыт сбор денег на самый дорогой в мире укол для спасения Тимура Лесного

Тимур Лесной. Фото: instagram.com/help_timyr

Вечером 23 ноября мама Тимура Лесного из Макеевки, сражающегося со смертельным заболеванием - 1 тип спинально-мышечной атрофии - объявила о закрытии сбора денег на самый дорогостоящий укол, который необходим малышу. Его стоимость – больше 120 миллионов рублей. Долгие месяцы семья Тимура, близкие, знакомые и все неравнодушные пытались приблизить закрытие сбора.

- Дрожащие руки, слёзы радости и счастья. Сегодня 23 ноября 2021 года исторический день! Наш сбор закрыт! 11 месяцев мы шли к этому! Пишу эти строки, и не могу поверить! Мы так ждали этого момента, мы так ждали этого и наконец-то наш сбор закрыт! Тимур будет жить! – написала Марина. - Сегодня Тимурчику исполнился 1 год и 5 месяцев. Это самый лучший подарок, который возможно было подарить в такой день!

Мама мальчика поблагодарила всех благотворителей, подавших руку помощи в такой сложный период. Огромное материнское спасибо она выразила Скочу Андрею Владимировичу.

- Нашему главному волшебнику! Благодаря Вам сегодня звучат самые главные слова – сбор закрыт! Мне не хватит целой жизни, чтобы отблагодарить каждое доброе сердце, которое откликнулось и пришло на помощь.

По состоянию на вчерашний день до закрытия сбора не хватало еще 23 процента. Это огромные деньги, которые можно было бы собирать месяцами, которых нет в запасе, ведь счет идет на дни. Какую именно сумму внес главный благотворитель – пока неизвестно.

Мама Тимура сообщила о закрытии сбора. Фото: instagram.com/help_timyr

Спинально-мышечная атрофия - это смертельный недуг, который забирает жизнь ребенка до двух лет. Для спасения нужен лишь один укол, но стоимость его - больше 120 миллионов рублей.

Некоторые люди просто не верят, что лекарство может стоить так дорого. К сожалению, это факт. Препарат «Zolgensma» швейцарской корпорации «Novartis» - самый дорогой в мире.

С чего все начиналось

Почти до трех месяцев Тимур развивался, как и другие дети. Все было хорошо. При плановом осмотре у педиатра мама мальчика попросила обратить внимание на то, что сын не держит головку.

- Уже тогда мое сердце было не на месте. Но меня стали успокаивать и уверять, что с ним все хорошо, просто он крупный и в четыре месяца все наладится, - вспоминает мама мальчика. - Каждый день я говорила мужу, что с Тимуром что-то не так, паниковала и плакала. Я ждала, что он начнет поднимать головку, играть ножками и станет активным. Но ничего не менялось. А на осмотре в четыре месяца нам прописали витамины и сказали ждать улучшении. Когда в четыре с половиной месяца стала выпирать грудная клетка, я требовала от врачей провести дополнительные обследования и выпросила направление в Донецк.

Тимур Лесной. Фото: instagram.com/help_timyr

К тому времени мама мальчика уже знала о существовании такой болезни, как спинально-мышечная атрофия. Мысль о том, что у сына именно этот недуг, никак не выходила из головы. В Донецке врачи провели исследование, после которого сделали заключение - «подозрение на спинально-мышечную атрофию».

Спустя некоторое время врачи сообщили, что диагноз подтвердился. Родители Тимура узнали, что у них есть год, чтобы собрать деньги, иначе ребенок умрет. Мама Тимура рассказывает, что в тот момент из-под ее ног ушла земля - жизнь словно остановилась. Поверить во все это было крайне тяжело.

С чего все начиналось

«Он просто, как и все дети на планете, заслуживает жить»

У мальчика диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа (подробнее)