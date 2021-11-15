В Минздраве ДНР назвали точную дату поставки новой партии вакцины от COVID-19

Для вакцинации потребуется только один визит в поликлинику Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для иммунизации жителей Донецкой Народной Республики 25 ноября российский гуманитарный конвой доставит 250 тысяч доз известного препарата от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом заявили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Сегодня обсудили готовность складских помещений, транспортировку вакцины в учреждения, а также порядок приема, пересчета и распределения вакцины по прививочным пунктам, - сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

По словам руководителя Минздрава, были предприняты все возможные меры для сокращения срока доставки препарата в медицинские учреждения - чтобы как можно скорее продолжить вакцинацию жителей ДНР.

Отметим, что по состоянию на 15 ноября общее количество заболевших COVID-19 на территории Республики составило за все время 96942 человека, из них уже пошли на поправку 70807 пациентов, продолжают лечение 18691 житель, умерли от инфекции 7444 человека.

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