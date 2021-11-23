Закрыт сбор денег на спасение смертельно больного Тимура Лесного

Тимур Лесной. Фото: instagram.com/help_timyr

Мама Тимура Лесного из Макеевки, сражающегося со смертельным заболеванием - 1 тип спинально-мышечной атрофии - объявила о закрытии сбора денег на самый дорогостоящий укол, который необходим малышу. Его стоимость – больше 120 миллионов рублей. Долгие месяцы семья Тимура, близкие, знакомые и все неравнодушные пытались приблизить закрытие сбора.

- Дрожащие руки, слёзы радости и счастья. Сегодня 23 ноября 2021 года исторический день! Наш сбор закрыт! 11 месяцев мы шли к этому! Пишу эти строки, и не могу поверить! Мы так ждали этого момента, мы так ждали этого и наконец-то наш сбор закрыт! Тимур будет жить! – написала Марина. - Сегодня Тимурчику исполнился 1 год и 5 месяцев. Это самый лучший подарок, который возможно было подарить в такой день!

Мама мальчика поблагодарила всех благотворителей, подавших руку помощи в такой сложный период. Огромное материнское спасибо она выразила Скочу Андрею Владимировичу.

- Нашему главному волшебнику! Благодаря Вам сегодня звучат самые главные слова – сбор закрыт! Мне не хватит целой жизни, чтобы отблагодарить каждое доброе сердце, которое откликнулось и пришло на помощь.

Спинально-мышечная атрофия - это смертельный недуг, который забирает жизнь ребенка до двух лет. Для спасения нужен лишь один укол, но стоимость его - больше 120 миллионов рублей.

Желаем Тимуру скорейшего выздоровления!

С чего все начиналось

«Он просто, как и все дети на планете, заслуживает жить»

У мальчика диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа (подробнее)