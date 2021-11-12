Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 ноября 2021 года: В Республике возросло число больных пневмонией

Вирус опасен тем, что быстро и агрессивно поражает легкие Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки медики Донецкой Народной Республики провели 2128 исследований на коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- С их помощью были выявлены 773 случая заражения граждан COVID-19. А у 124 пациентов диагноз смогли установить на основании симптомов проявления болезни, - рассказали в ведомстве.

При этом существенно возросло количество пневмонийных больных. За сутки врачи выявили 160 таких пациентов, из них госпитализировали в больницы 118 человек.

Количество госпитализаций тоже увеличилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве также уточнили, что с начала эпидемии коронавируса в ДНР уже подтвердили 95473 случая заболевания коронавирусом. На утро сегодняшнего дня лечение от COVID-19 получают 17979 граждан Республики. За время пандемии 70110 жителей ДНР переболели этой инфекцией и выздоровели.

За прошедшие сутки, 11 ноября, коронавирус унес жизни 77 человек. В общей сложности, COVID-19 стал причиной 7384 летальных исходов в Республике.

Напомним, о ситуации с коронавирусом в ДНР рассказал Глава государства Денис Пушилин в своем большом интервью. По его мнению, Республика выходит на плато по заболеваемости COVID-19 и есть все предпосылки к тому, что ситуация может, наконец, начать улучшаться. К таким признакам он относит уменьшение количества больных, которые нуждаются в респираторной поддержке.

- Только на этой неделе появились свободные койки с кислородной поддержкой. Их немного, но они появились, - отметил Глава ДНР.

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