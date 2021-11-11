В Республике появляются проблески улучшения ситуации с коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике появляются проблески улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом Денис Пушилин рассказал в ходе Большого интервью Главы ДНР.

- У нас много ограничений, от которых мы хотели бы избавиться. У нас много проблем, связанные с тем, что наши родственники вынуждены проходить лечение в больнице, и, к сожалению, некоторые погибают. То количество жизней, которые уносит ковид, мы даже представить не могли. Это пандемия, сказал Денис Владимирович.

Руководитель ДНР рассказал, что в ковидных базах ДНР около четырех тысяч коек. Из них 1741 – с кислородной поддержкой.

- Только на этой неделе появились свободные койки с кислородной поддержкой. Их не много, но они появились, - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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