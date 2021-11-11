Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 ноября 2021 года: Республика выходит на плато по заболеваемости COVID-19

В больницах появились свободные койки с кислородной поддержкой Фото: Олег ЗОЛОТО

Донецкая Народная Республика выходит на плато по заболеваемости COVID-19. И есть все предпосылки к тому, что ситуация, наконец, может начать улучшаться. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время большого интервью, которое провел сегодня в Донецке.

- Это не может не радовать. У нас много ограничений, от которых мы хотели бы избавиться. У нас много проблем, связанных с тем, что наши родственники вынуждены проходить лечение в больнице, и, к сожалению, некоторые погибают. То количество жизней, которые уносит ковид, мы даже представить не могли. Это пандемия, - сказал руководитель ДНР.

При этом отметил, что уровень заболеваемости скоро может пойти вниз. К этому уже есть определенные предпосылки. Одна из таких - уменьшение количества больных, нуждающихся в респираторной поддержке.

- Только на этой неделе появились свободные койки с кислородной поддержкой. Их немного, но они появились, - рассказал Глава ДНР.

Тем временем медики сообщают, что с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Республике заразились 94576 жителей. Почти тысяча из них заболела только за прошедший день.

- Вчера, 10 ноября, провели 2010 исследований на коронавирус. В 867 случаях заражение COVID-19 было подтверждено. Помимо этого, у 123 пациентов на наличие инфекции в организме указали симптомы, - рассказали в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там также уточнили, что за сутки выявили у 144 пациентов пневмонию, из них 82 человека положили в больницу.

За сутки врачи выявили пневмонию у 144 пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таким образом, на утро 11 ноября лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре получают 18172 жителя ДНР. За время эпидемии справились с опасным недугом 69097 человек. А вот для 7307 граждан заражение коронавирусом привело к смерти. За минувшие сутки инфекция унесла жизни 67 людей.

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