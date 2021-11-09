Благотворители выплатят молодым медикам из отдаленных районов ДНР по 10 тысяч рублей в месяц

В ДНР - острая нехватка медиков. ФОТО: Минздрав ДНР

Кадровый голод в республиканской медицине остается острой проблемой - нужно привлечь свыше 6 тысяч специалистов. Катастрофически не хватает медсестер и фельдшеров. В Республиканском центре занятости – сотни вакансий по медицине. И их количество растет с каждым месяцем по мере ухудшения ситуации с ковидом. Решить проблему взялись благотворители.

Благотворительный фонд имени Владимира Некрасова в рамках акции «Медицина малой Родины» готов платить молодым медикам, которые работают в отдаленных городах и районах Республики по 10 000 рублей в месяц к основной зарплате.

- Уже 24 молодых медицинских работника участвуют в благотворительной программе фонда «Медицина малой родины». Всех, кто с августа 2021 года приступил к работе в медицинские учреждения отдаленных городов и районов Республики, мы ждём в Фонде с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Телефон +380 7133 000 03, - говорится в сообщении благотворительной организации.

Тем временем ситуация с эпидемией COVID-19 остается крайне напряженной. В больницах нет мест, большинству пациентов приходится лечиться дома. Не хватает тестов и медоборудования. Минздрав надеется на помощь из России, которая должна поступить в ноябре с гуманитарным конвоем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число новых заражений коронавирусом в ДНР составило 1398 случаев за сутки

Общее количество заболевших COVID-19 в Республике уже превысило 92 тысячи человек (подробнее)