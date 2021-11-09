Число новых заражений коронавирусом в ДНР составило 1398 случаев за сутки

За день медики выявили 193 случая пневмоний Фото: Александр ГЛУЗ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике медики выявили 1398 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Согласно обновленным данным статистики, в лабораториях Республики были проведены 3369 исследований, из которых коронавирус подтвердился в 1333 случаях.

- Также заболевание диагностировали у 65 пациентов по ряду клинико-эпидемиологических показателей, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, медики выявили 193 случая пневмоний, из них 104 жителя были госпитализированы.

По данным Минздрава, на утро 9 ноября в ДНР были уже подтверждены 92533 случая заражения COVID-19. Лечение в больницах и на дому сейчас проходят 17752 пациента. Также за весь период пандемии выздоровели и были выписаны из медучреждений 67637 человек.

Кроме того, по свидетельствам медиков, за это время были зафиксированы 7144 смерти среди больных коронавирусом.

Напомним, в ДНР увеличили количество пунктов вакцинации от ковида до 65. Половина из них расположена в Донецке.

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