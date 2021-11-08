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Общество8 ноября 2021 18:32

В ДНР увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 65

В Донецке прививочных пунктов 30
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 65

В ДНР увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 65

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, в Донецкой Народной Республике увеличили до 65. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Министерством здравоохранения Республики увеличено количество пунктов вакцинации от COVID-19. На сегодня у нас развернуто 65 прививочных пунктов, – говорится в сообщении Минздрава.

Сейчас кабинеты вакцинации есть в семнадцати городах и поселках. В Донецке таких пунктов тридцать, в Макеевке - десть, Горловке - пять, в остальных населенных пунктах - один-два. А до этого пунктов вакцинации было больше полусотни.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции заявлял о необходимости усилить темпы вакцинации.Сейчас в Республике рост заболеваемости коронавирусом. Каждый день медики выявляют около 1000 новых случаев заражения COVID-19.