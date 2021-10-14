Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 октября 2021 года: В Республике введут дополнительные меры борьбы с ковидом

Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 признали крайне напряженной. Фото: ombudsmandnr.ru

В Донецкой Народной Республике планируют ввести дополнительные меры в борьбе с короновирусом. Об этом сообщил глава государства Денис Пушилин.

- Есть абсолютная необходимость усилить темпы вакцинации, соблюдать дополнительные меры предосторожности лицам старше 65 лет и ряд других мер, которые будут опубликованы непосредственно в указе, - сказал лидер ДНР.

Уточняется, что такое решение обговаривалось 13 октября на заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. А ранее в Республике объявили о продлении школьных каникул до 1 ноября.

Напомним, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. В Минздраве заявили, что количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения. Каждый день в Республике выявляют около тысячи пациентов с коронавирусом, при этом в день умирают до ста человек.

За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 788 жителей ДНР.

- За 13 октября провели 1647 исследований, из которых наличие коронавирусной инфекции выявили в 705 случаях, а у 83 пациентов на ее присутствие указывали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали в Министерстве здравоохранения.

За сутки выздоровели 547 пациентов, продолжают лечение 788 больных, а 91 пациент умер от последствий ковида. Кроме того, у 367 человек была обнаружена пневмония, медики госпитализировали 139 из них.

Всего в Республике были учтены 74107 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели 57022 человека, все еще болеют 11416, а 5669 жителей не перенесли болезнь и скончались.

Читайте также

На КПВВ «Еленовка» под Донецком теперь можно бесплатно сдать тест на ковид

Такая возможность доступна для граждан, въезжающих в ДНР со стороны Украины (подробнее)