На КПВВ «Еленовка» под Донецком теперь можно бесплатно сдать тест на ковид

Граждане, въезжающие в Донецкую Народную Республику с территорий, подконтрольных Украине, могут на бесплатной основе пройти экспресс-диагностику на COVID-19 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прибывающие на территорию Донецкой Народной Республики со стороны Украины теперь могут сделать бесплатный экспресс-тест на коронавирус сразу же при прохождении контрольно-пропускного пункта «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Граждане, въезжающие в Донецкую Народную Республику с территорий, подконтрольных Украине, могут на бесплатной основе пройти экспресс-диагностику COVID-19 на КПВВ «Еленовка» с помощью антиген-тестов, которые получены от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, - пояснили в ведомстве.

Напомним, на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией существуют 4 пропускных пункта. В связи с пандемией коронавируса действующим сейчас является только один - «Новотроицкое - Еленовка». Пересечь его при выезде из Республики можно только с украинской пропиской, а при въезде обратно необходимо получить разрешение от специального Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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