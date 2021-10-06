Реакция Минздрава ДНР на запрос «Комсомолки» об очередях в поликлиниках : Электронных больничных не будет!

Добраться на прием врача - еще то испытание!
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
«Комсомолка» опубликовала резонансную статью под названием «Дневник амбулаторного пациента из ДНР в эпоху ковида: Скрываемся от патрульных, чтобы ночью занять очередь к врачу».
В ней шла речь о мытарствах парня по оформлению больничного, об огромном наплыве пациентов, нехватке врачей. Были высказаны идеи терапевта и реальные предложения по улучшению ситуации.
В частности, нами опубликована статья с конкретными предложениями о том, как сделать так, чтобы больные не мучились в очередях. Статья называется «Реакция врача на дневник пациента из ДНР: Незачем людям толкаться в ковидных очередях ради больничного!»
Электронный больничный, который активно внедряется во многих странах – один из путей решения проблемы.
Вот какие вопросы мы поставили чиновникам:
1. Жители жалуются на большие очереди в амбулатории, в некоторые медучреждения очередь занимают даже ночью. Какой выход из ситуации? Почему зачастую очереди не разделены на температурящих и пациентов с нормальной температурой?
2. Хватает ли участковых врачей, медсестер, санитарок?
3. Будет ли в ДНР вводится электронный больничный? Если нет, то какой выход видит Минздрав в решении ситуации с очередями?
К чести, Минздрава, ответили быстро. Если перевести это на человеческий язык, то получится следующее:
Как люди толкались в очередях в амбулаториях ради больничных, получая друг от друга свежую порцию ковидной инфекции нового штамма вируса, так и будут толкаться дальше. Поскольку – сами виноваты!
Вот такой ответ пришел от Минздрава
Чиновники из Минздрава казенным языком так и пишут – мол, не соблюдают граждане мер профилактики, вот и заболеваемость растет. А электронные больничные, по их логике, вводить нельзя, потому что ковид иногда без повышения температуры протекает. Да уж, эту логику можно постичь, только посидев в мягком кресле в высоких кабинетах…
При этом Минздрав знает, что больных все больше и врачей не хватает. А вы масочку, товарищ, оденьте и в очередь, в очередь!
Кстати, потоки пациентов тоже разделять не нужно, считают чиновники от медицины. Во всем мире эта мера помогает бороться с туберкулезом, но наш Минздрав лучше знает!
«При строгом соблюдении мер по профилактике инфекционных заболеваний рост заболеваемости будет приостановлен, что напрямую зависит от жителей Республики», - понятно, уважаемые жители ДНР? Спасение утопающих – дело самих утопающих.
Тем временем, наши читатели, среди которых немало прогрессивных врачей, которые задумываются, как справиться с ситуацией, пишут нам свои идеи. Мы продолжим эту тему. А толковые мысли медиков будем передавать в Минздрав.
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