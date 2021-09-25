Сроки и штрафы: Жителям ДНР напомнили об ответственности за нарушение противоэпидемических мер по коронавирусу

В условиях распространения инфекции граждан обяжут соблюдать меры предосторожности. Фото: ombudsmandnr.ru

В Донецкой Народной Республике ужесточили карантинные меры - в связи с существенным всплеском заболеваемости ковидом, наблюдавшимся в последнее время. Учащихся школ отправили по домам на досрочные каникулы, а студентов перевели на дистанционную форму обучения. В Республике также отменили все массовые мероприятия, а правоохранителей обязали строго следить за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах.

В Республике поручили ужесточить контроль за соблюдением масочного режима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям ДНР напомнили, что за нарушение противоэпидемических мер последует как административная, так и уголовная ответственность. И на этот раз все достаточно серьезно.

Так, за невыполнение гражданами противоэпидемических мер и требований во время действия режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации полагается штраф размером от 100 до 500 рублей, при повторном нарушении - уже от 1 000 до 3 000 рублей. Физическим лицам-предпринимателям или должностным лицам за такие же нарушения грозит штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей, а в случае повтора - до 10 000 рублей.

Если указанные действия нанесли вред здоровью человека или стали причиной его смерти, штраф увеличивается от 30 000 до 50 000 рублей.

Отдельным пунктом упомянуты лица, которые уклоняются от обследования при подозрении на коронавирус, не желают соблюдать режим самоизоляции или отказываются от обязательной госпитализации. В таком случае речь идет об административной ответственности в виде штрафа от 5 000 до 10 000 рублей.

Если гражданин с подозрением на коронавирус самовольно оставил место самоизоляции или больницу, он будет обязан выплатить штраф в сумме от 10 000 до 20 000 рублей, а больной с подтвержденным диагнозом «COVID-19» заплатит уже от 20 000 до 40 000 рублей.

Ответственность возлагается и за распространение ложной информации в СМИ: для граждан штраф составит от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц и ФЛП - от 5 000 до 10 000 рублей.

Кроме того, за нарушение противоэпидемических требований, повлекших за собой массовое заболевание людей, может наступить как административная (штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1-го до 3-х лет), так и уголовная ответственность - в виде лишения свободы сроком от 1-го до 3-х лет.

Если нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания, предусмотрены штраф от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности от 3-х до 5-ти лет или лишение свободы от 3-х до 5-ти лет.

Самое строгое наказание - лишение свободы сроком от 5 до 7 лет - наступает в том случае, если нарушение санитарных-эпидемиологических норм повлекло за собой смерть двух или более людей.

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