В ДНР вузы и техникумы перевели на дистанционное обучение. Фото: архив «КП»

В Донецкой Народной Республике учащихся вузов и техникумов перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования и науки Республики Михаил Кушаков.

- С 27 сентября средние профессиональные организации и учреждения высшей школы полностью переходят на дистанционный режим обучения. Это является нашими ответными действиями на то, чтобы предотвратить распространение коронавируса, - сказал Михаил Кушаков.

Он добавил, что обучение в таком формате продлится до тех пор, пока не будут получены соответствующие рекомендации от Минздрава и штаба по борьбе с COVID-19.

В ДНР в связи с распространением коронавируса действует режим повышенной готовности. Только за прошедшие сутки было выявлено больше 530 пациентов с коронавирусом. От COVID-19 лечатся свыше 9000 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенние каникулы в ДНР 2021: Школьники будут отдыхать с 27 сентября

Вынужденные осенние каникулы в ДНР 2021 связаны с ухудшением эпидситуации (подробнее)