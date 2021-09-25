«В 2015 году украинский снаряд «Града» обрушил дом на мою дочь»: Девочке из Углегорска Татьяне Чернобай требуется очередная операция

Таня Чернобай со своей собакой лабрадором-ретривером по кличке Бублик Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас жительница Углегорска Татьяна Чернобай посещает общеобразовательную школу, а после уроков выгуливает собаку. О том, что ее серьезно ранило, выдает только то, что немного прихрамывает. Это потому, что Таня не чувствует стопы. У нее на правой ноге нет икроножной мышцы, вместо которой врачи пересадили ей мышцу с ее спины.

«СКОРАЯ» НЕ ПРОЕХАЛА ИЗ-ЗА ВОРОНОК

Девочка чудом осталась жива. 18 января 2015 года в соседском частном доме на улице Матросова, где она находилась с двумя мальчишками, разорвался реактивный снаряд «Града», прилетевший из поселка Буловинка (Енакиевский район), который тогда был занят украинской армией. 7-летний Георгий Камаровский и 15-летний Роман Михечка погибли прямо под обломками рухнувшего дома.

Татьяна Чернобай. Фото: из семейного альбома

- Тогда украинские вояки сильно стреляли, а подвал в нашем доме ненадежный. В случае попадания нас бы завалило. Поэтому пришли к соседям. У них пересидели обстрел, а когда затихло – вышли на улицу. Соседка тетя Лена сказала, что перебило водопровод - с ее дочерью Инной мы пошли к нам набрать воды, пока она еще текла из крана. У меня на руках завернутой в одеяло была младшая дочь Настенька, которой тогда был годик.

Только Ольга зашла домой, как на улице прогремел взрыв.

- В комнате все затряслось, из окон вылетели стекла… Я выбежала во двор, повернула голову, а соседского дома, где дочь и мальчишки пили чай после холодного подвала, нет. От него не осталось ни одной стены - одни обугленные руины, - вспоминает женщина.

Собралось много местных жителей. Ольга вместе с мужчинами голыми руками разбирала обломки дома. Таню нашли первой. Надеялись, что и мальчики живы. Но полученными ими травмы оказались несовместимы с жизнью.

Татьяна Чернобай. Фото: из семейного альбома

- В 2015 году украинский снаряд «Града» обрушил дом на мою дочь. Когда я увидела Таню, думала, мое сердце остановится. Дочь была вся посечена осколками, голова висела на одну сторону. Не было куска ноги, живот разорван, голова пробита. А лицо и большая часть тела обгорели, - рассказывает мама девочки.

Пострадавшего ребенка аккуратно положили на лавку во дворе и ждали врачей «скорой». А она все не ехала. Через какое-то время жители заметили бегущих с носилками медиков. Оказалось, что из-за воронок на дороге неотложка не проехала. Украинские военные обстреливают веерно, выпуская при этом десятки боеприпасов.

«МЫ СТОЛЬКО ИСПЫТАНИЙ УЖЕ ПРОШЛИ!»

За семь лет Татьяна Чернобай перенесла тридцать четыре операции. Большинство – на правой ноге. Таню оперировали не только в Донецкой Народной Республике, но и в России, Украине, и даже за рубежом. В 2015 году ее трижды отправляли в Германию, а позже – в Чехию.

Татьяна Чернобай. Фото: из семейного альбома

Раненая нога то и дело о себе напоминает. Несколько лет назад у девочки в стопе образовалась полость (а пятка у нее из-за обрушения дома была раздроблена), которая не заживает.

Хирургам удается добиться лишь временно эффекта. Кость стопы воспаляется и ее снова необходимо чистить. Недавно Тане сделали операцию в Москве, но она спросонья неправильно встала на ногу и рана открылась.

- Несколько недель назад травматолог порекомендовал не тратить времени ни докторов, ни своего, не мучить ребенка и предложил ампутировать ногу и поставить протез, - рассказывает Ольга Чернобай и тут же добавляет: - Мы столько испытаний уже прошли! Я не дам отрезать ногу своей 15-летней дочери.

В то же время есть врачи, которые готовы взяться за операцию. Они говорят, что Тане какое-то время, пока стопа не заживет, нужно не ходить. Дело в том, что у девочки из-за полученного ранения нет малой берцовой кости, которая отвечает за поворот ноги.

Татьяне Чернобай предстоит еще не одна сложная операция, дабы ноге вернуть полноценную функцию. А для этого нужны высококлассные специалисты и деньги. Благо, каждый год Таня имеет возможность проходить реабилитацию в уникальном центре «Созвездие» в Красногорске, что в Московской области.

МЕЧТАЕТ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Татьяна Чернобай с мамой и младшей сестрой. Фото: из семейного альбома

Через год девочке предстоит определиться с выбором профессии. Таня мечтает стать психологом, чтобы помогать людям. Ольга Чернобай говорит о дочери, что она уже сейчас не по годам мудра и может дать дельный совет. Пройдя столько испытаний, Таня научилась разбираться в людях.

Сейчас у родителей девочки нет постоянной работы. Ее отчим Дмитрий – строитель; ездит на заработки в Россию. Каждую копейку семья Чернобай тратит на лечение пострадавшего ребенка. Кто хочет оказать посильную помощь Татьяне Чернобай, может связаться с ее мамой Ольгой Александровной по номеру телефона (071) 372-55-62.

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