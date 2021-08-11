Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец: В Донецке возобновим строительство коттеджного городка для семей из прифронтовых поселков

Жители микрорайона «ЦОФ «Чумаковская» довольны домами, построенными в 2016 году Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На сегодня в Донецкой Народной Республике восстановлено почти 14 тысяч домов, поврежденных обстрелами украинских силовиков. От общего числа разрушений жилого фонда - практически половина. О том, как сейчас продвигается процесс восстановления и строительства новых домов, «Комсомольской правде» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

ПОСТРОЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОГЛИ ДО ЭТОГО

- Сергей Сергеевич, сколько семей, чье жилье разрушено обстрелами, сейчас нуждается в собственной крыше над головой?

- Около 1 800 семей. Это сводные данные, полученные от администраций городов и районов. Седьмой год люди вынуждены скитаться по общежитиям, съемным квартирам или жить у родственников. Эти семьи предстоит обеспечить новым жильем в первую очередь.

– В прифронтовых городах и поселках бывает, по два-три раза восстанавливаем один и тот же объект, - сообщил Сергей Сергеевич. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Планируется ли построить новые дома?

- Планируем уже в этом году возобновить строительство домов частного сектора для социально незащищенных семей из прифронтовых поселков, чье жилье было полностью разрушено во время боевых действий. Это стало возможным благодаря финансированию Правительства Республики.

Сначала несколько новых домов появится рядом с коттеджным городком, который мы построили в Донецке в Пролетарском районе на улице Апрельской в 2016 году. Жилье возведут с применением каркасной технологии, которая давно и прочно зарекомендовала себя во всем мире.

Объемы средств, направляемых Республикой на строительство, ограничены. И мы пытаемся использовать их максимально эффективно. Дома построим по типовому проекту, по которому уже возводили жилье на улице Апрельской пять лет назад. По предварительным подсчетам, использование каркасной технологии позволит построить больше, чем мы могли до этого. «Коробку» дома площадью до 80 квадратных метров смогут собирать не больше чем за 14 дней.

Сейчас наши специалисты просчитывают возможность удешевления стоимости строительства каркасного жилья. Затраты снизятся за счет того, что не придется использовать машины и механизмы. Удешевить возведение домов планируем и благодаря использованию местных стройматериалов.

Процессу сборки легко обучиться. Ее может осуществлять бригада из четырех человек. Для строительства коттеджного городка можно привлечь стройотряды - какие были в СССР. Студенты-строители смогут не только заработать, но и приобрести бесценный опыт.

В ЭТОМ ГОДУ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Можно ли людям, живущим в поврежденных обстрелами ВСУ частных домах, надеяться, что их жилье восстановят?

- Списки домов частного сектора, которые необходимо восстановить, составляют местные администрации после обращения пострадавших.

Повреждения в многоэтажках восстанавливают в основном подрядчики в рамках государственных программ. Восстановление в частном секторе может вестись как силами самих владельцев, так и при помощи администраций, которые могут помочь стройматериалами. Что касается пенсионеров, многодетных семей и особо нуждающихся, то им местные власти стараются в первую очередь выделять строительные бригады от центров занятости.

- Помогают ли восстанавливать жилье гуманитарные миссии?

- Гуманитарные миссии, аккредитованные в Республике (а это Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН и Международный Комитет Красного Креста), продолжают помогать жителям Республики. Каждый год благодаря их деятельности восстанавливается много жилых домов. Гуманитарные миссии оказывают помощь в выполнении кровельных работ с незначительными повреждениями и восстановлении поврежденного остекления на некоторых многоквартирных домах. В частности, Международный Комитет Красного Креста работает по программе «Быстрый ремонт», которая включает в себя как выдачу строительных материалов пострадавшим от обстрелов, так и привлечение для выполнения работ подрядных организаций с оплатой работ и закупкой стройматериалов.

- Сколько многоэтажек и объектов соцкультбыта будет восстановлено в этом году?

- Согласно государственной программе восстановления и развития Республики, в этом году запланировано отстроить и отремонтировать около полутысячи многоквартирных домов и социальных объектов. Восстановительные работы проходят под пристальным контролем Главы и Правительства Республики.

В программу восстановления и развития включаются как здания, помещения, коммуникации, пострадавшие в результате обстрелов ВСУ, так и объекты, нуждающиеся в капитальных ремонтах из-за высокой степени износа.

Жители микрорайона «ЦОФ «Чумаковская» довольны домами, построенными в 2016 году Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СТРОИТЕЛИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ОТ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

- Сергей Сергеевич, достаточно ли строителей в Республике?

- Из-за возможности заработать больше в Российской Федерации наблюдается отток рабочей силы из Республики. Для реализации ежегодных программ нам необходимо дополнительно более 2 тысяч строителей.

- Каких специалистов наибольший дефицит?

- Каменщиков, штукатуров, сварщиков, слесарей.

- Сколько сейчас получают строители?

- В прошлом году Правительство Республики утвердило методику расчета сметной зарплаты. Третий разряд оценен в 20 тысяч 100 рублей. Специалисты четвертого и пятого разрядов могут получать 30 и 35 тысяч рублей, соответственно. На днях я подписал приказ о том, что с 1 января 2022 года третий разряд будет оплачиваться в районе 25 тысяч рублей.

- Часто ли восстановленные дома, школы и больницы повторно подвергаются артударам ВСУ?

- В прифронтовых городах и районах бывает, что по два-три раза приходится восстанавливать один и тот же объект. Но ремонтировать их мы будем и дальше, потому что люди не хотят покидать своих домов и квартир. Они там проживают на протяжении всей войны.

КРОВ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Открытые всем ветрам «коробки» превращаются в аварийно-опасные. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В Республике много переселенцев, в том числе и из Украины, которые поддерживают нашу идеологию. Как можно решить их квартирный вопрос?

- Сейчас прорабатываем возможность достроить высотные дома, которые были брошены застройщиками еще в 2014 году. Такие есть практически во всех городах. Мы составили их реестр, составили предложения по ряду объектов, которые можно достроить в короткие сроки (в перспективе это может дать Республике более 3 тысяч квартир).

- Почему высотки не удается достроить?

- Большинство недостроев - частной формы собственности и в строительстве практически каждого из них долевое участие принимали жители нашей Республики. Часть из них уехала (многие получили компенсацию у украинских страховых компаний), а часть осталась жить здесь. Забрать у них их право собственности в недостроенном доме и передать кому-то другому - не справедливо. Поэтому ждем, когда наши законодатели пропишут порядок, как все-таки мы будем достраивать эти дома. Со стороны Минстроя были выдвинуты предложения вернуться к старому советскому прошлому: созданию жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), чтобы те дольщики, которые изначально участвовали в возведении этих комплексов, продолжали участвовать и в завершении строительства.

- Как обстоят дела с остальными недостроями?

- Мы пытаемся включать высотные дома муниципальной формы собственности в свою отраслевую программу. Минстрой с администрациями городов и районов разработал план мероприятий по созданию маневренного жилого фонда. Собираемся запустить пилотный проект по завершению строительства высотки в Донецке на улице Листопрокатчиков. Чтобы получить больше 120 новых квартир, требуется порядка 120 миллионов рублей. Это уже с учетом внутренней отделки комнат.

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