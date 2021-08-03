Полевой фельдшер батальона МВД ДНР «Патриот» Лилия Кублицкая - о психологической реабилитации бойцов: С «донбасским синдромом» придется бороться еще много десятилетий после войны

В подразделении Лилию называют мамой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Папа Лилии Кублицкой – россиянин, мама – из Донбасса. Будущая военная медсестра родилась в Северодвинске Архангельской области – тогда молодом строящемся городе Советского Союза. Когда Лиле было шесть лет, ее родители переехали в Донбасс. Владимир Иванович с Валентиной Васильевной работали на одной шахте – «Зуевская», что в Ждановке. Он – горным мастером, она – выдавала коногонки.

- У меня было счастливое беззаботное детство, - вспоминает в медпункте подразделения оперативного назначения «Патриот» Лилия. - Дома всегда было много животных – собак, кошек, морских свинок, попугаев. Всю эту живность я лечила.

После школы Лилия с первого раза поступила в Макеевское медицинское училище. Потом медсестрой работала в терапевтическом отделении больницы в Ждановке. Вышла замуж, но брак не удался. Перед войной в Донбассе женщина жила в Макеевке с сыном.

ПРОТЕСТЫ БЫЛИ ОЖИДАЕМЫ

- Как война вошла в вашу жизнь? – спрашиваю я.

- Предпосылки чего-то нехорошего я чувствовала еще в ноябре 2013 года, - Лилия пододвигает ко мне чашку с кофе.

Лилия с собакой Умкой, подаренной ей сослуживцами на 8 марта. Фото: из личного архива

- Следили за происходящим на Майдане в Киеве?

- Да, с сыном по телевизору.

- У многих тогда была тревога за будущее.

- Я стала ощущать приближающиеся боестолкновения в Донецке (но тогда и мысли не было, что вспыхнет гражданская война), когда сын вернулся из Киева. Он работал фельдшером на Скорой помощи и в феврале сопровождал автобусы из нашего региона с участниками антимайдана. То, что протесты перекинутся на шахтерский край, было вполне ожидаемо. Мнение Донбасса не слышали!

ЗАПИСАЛАСЬ В ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОТРЯД

- Лилия, как вы попали на передовую?

- Для меня все началось 9 апреля 2014-го, когда с сыном пошли в бывшую облгосадминистрацию (ОГА), двумя днями ранее занятую ополченцами. На тот момент там формировался Первый медицинский отряд, куда мы сразу же записались. Днем с сыном были на демонстрациях, ночью - дежурили в ОГА. В городе нередко происходили стычки с проукраински настроенными молодчиками, а в Белом доме на первом этаже были даже взрывы. Мы оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим. Также собирали пакеты самопомощи для ребят, стоявших на баррикадах.

Лилия продемонстрировала жгут – основной инструмент медика на передовой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Что было потом?

- Сын пошел защищать Республику в боевое подразделение, а я - в Первый военный госпиталь. С первых дней работала с Ольгой Долгошапко – нынешним советником по здравоохранению Главы ДНР. Тогда Ольга Николаевна возглавляла военный госпиталь, созданный на базе больницы имени Калинина. Госпиталь был одной большой семьей. На первом этаже раненых оперировали, на втором и третьем – выхаживали, лечили язвы, гипертонические кризы и другие болезни. Когда в 2014 году были активные боевые действия под Донецком, за ночь поступало по двадцать и больше раненых и контуженных.

- Кто работал в госпитале?

- Добровольцы из числа медиков и просто неравнодушных людей. У нас были две девочки, мы их называли птичками. Маша и Даша из подконтрольного Киеву Донбасса. Две подружки ничего не умели, пришли в госпиталь помогать. Мы научили их делать уколы, ставить капельницы, перевязывать пациентов. Маша и Даша порхали с этажа на этаж, от одного раненого к другому. Ими можно было любоваться – так ладно у них все получалось. Да и самим «птичкам» настолько понравилось помогать в госпитале, что одна потом поступила в Донецкий медицинский университет, а другая – в медучилище.

ПОШЛА НА ФРОНТ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ СЫНА

- Лиля, как вы стали военнослужащей?

- Решилась на такой шаг после гибели сына. «Мама, береги себя с бабушкой!» - только и услышала я по телефону вечером 27 июля 2014 года, а потом на том конце провода прогремел взрыв. Подразделение сына тогда располагалось в поселке Октябрьский, что в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка. Обстрел украинские боевики вели из подконтрольных Киеву Песок. Сын после первого артудара оказывал первую медицинскую помощь раненым ополченцам и мирным жителям. Непоправимое произошло из-за того, что украинская армия обстреливает «веерным» огнем.

Пошла в подразделение, где воевал сын. Там не было медпункта. Я ездила в госпиталь, чтобы попросить у Ольги Долгошапко на первое время лекарств. Она выдала две сумки медикаментов и перевязочных материалов. Тогда я даже кровь останавливать не умела. Так Ольга Николаевна меня проинструктировала и научила накладывать жгут. Я до сих пор вспоминаю ее с благодарностью, она человек редкой души.

- А когда перешли в «Патриот»?

- В батальоне «Патриот» я с апреля 2015 года. На тот момент было создано Министерство обороны ДНР, у нас появлялась организованная армия.

В медпункте «Патриота» три полевых фельдшера. По графику, мы дежурим на передовой и в части батальона в Донецке. Дежурный фельдшер для бойцов поводит занятия по военной медицинской подготовке.

- Насколько ВСУ соблюдают перемирие на линии соприкосновения?

- Как такового перемирия нет, локальные артобстрелы и стрелковый бой с украинской стороны идут по всей линии разграничения. Противник применяет вооружения, в том числе запрещенные Минскими соглашениями.

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ – КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД

- По данным разведки Республики, украинскую армию косит коронавирус. Как у нас с этим обстоят дела?

- В батальоне коронавируса нет. Максимум, что бывает, – простуда в межсезонье. В окопах в это время сыро и холодно. На сегодня большинство военнослужащих привиты «Спутником Y». Примечательно, что бойцы вакцинируются осознано.

- Подразделение оперативного назначения МВД «Патриот»: какое оно?

- Наше подразделение, я бы сказала, с человеческим лицом. Здесь большая семья; ребята, с которыми служу с 2015 года. У нас развита взаимопомощь. В роте меня называют «мамой Лилей». Для меня это является наивысшей наградой и признанием.

В тылу военных обучают элементарным навыкам – как перевязывать раны и останавливать кровотечение Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Что самое тяжелое в работе военного фельдшера?

- Спасение жизни – это коллективный труд. Первыми оказывают медицинскую помощь раненым ребята на позициях. Командир Владимир Валентинович (позывной «Эстет». – Авт.) сопровождает фельдшера от момента сообщении о ранении бойца до его госпитализации в специализированную больницу в Донецке. Сначала в телефонном режиме, в столице – встречает лично.

Так вот, это и водитель, с которым фельдшер едет забирать бойца с передовых рубежей. Это и водитель Скорой, который мчит 140/150 километров в час до Донецка. Это фельдшеры, которые находятся в самом Донецке и сопровождают раненых в клиники. Потом навещают их, а начмед (командир – начальник медицинской службы. – Авт.) контролирует этапы лечения и обеспечивает необходимыми медикаментами.

- О чем Вы мечтаете?

- Конечно, о мире. Сейчас у военных и у жителей «красных зон» часто встречаются психологические травмы. Целый «донбасский синдром». У меня два образования – среднемедицинское и высшее психологическое (перед войной успела закончить магистратуру Донецкого национального университета). Поэтому готова на практике приложить полученные знания: психологически реабилитировать ребят. Я благодарна начальнику медицинской службы батальона - Владимиру Валентиновичу - врачу-хирургу высшей категории, профессионалу своего дела за то, что я знаю и умею для спасения жизни и здоровья бойцов.

Досье «КП»

28 апреля 2014 года начинается история подразделения специального назначения «Патриот», когда люди разного возраста, разных профессий и социальных слоев, объединенные кодом русского человека, вышли на защиту Донбасса. Подразделение получило свое название от позывного его создателя и командира, боксера международного класса - Федора Муштранова. За свою карьеру Муштранов проиграл только один бой. В 2008 году он стал победителем сиднейского соревнования Кубок Кости Цзю. А в 2014 году пришел в ряды ополчения. Погиб Федор в Логвиново во время операции «Дебальцевский котел».

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