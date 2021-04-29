Свое 7-летие подразделение «Патриот» отметило открытием экспозиции в Военно-историческом музее Донецка

Этому парню прекрасно известно все, что он видит Фото: Юлия АНДРИЕНКО

28 апреля 2014 года начинается история подразделения специального назначения «Патриот», когда люди разного возраста, разных профессий и социальных слоев, объединенные кодом русского человека, вышли на защиту Донбасса.

Бойцы "Патриота" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Название подразделение получило от позывного его командира

Мероприятие было назначено на 12.00, но все приходят приходят вовремя, сказано – военные люди. Сдержанно обмениваются рукопожатиями, один из ветеранов приносит фото, рассматривают: «Этого уже нет, и этот погиб недавно, а этот был тяжело ранен» Слушаешь и понимаешь, какая катастрофа случилась со всеми нами, когда нестарые еще мужчины, носители лучших понятий о Родине и чести, которые дал всем нам Советский Союз, порой не успев стать отцами, были убиты. И это не один и не два человека, а сотни и тысячи. Я смотрела на руки военных, слушала их безыскусную речь и думала, а будут ли этих бойцов достойны следующие поколения, родившиеся уже при незалежной, у которых нет гордости за великую державу, зато насаждался культ потребителя? Надежда только на генетическую память, тот самый код русского человека, который просыпается рано или поздно в каждом из нас.

Нечасто выдается возможность пообщаться и вспомнить былое Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Подразделение «Патриот», уже позже ставшее батальоном, получило свое название от позывного его создателя и командира, боксера международного класса - Федора Муштранова. За свою карьеру Муштранов проиграл только один бой. В 2008 году он стал победителем сиднейского соревнования Кубок Кости Цзю. А в 2014 году пришел в ряды ополчения. Погиб Федор в Логвиново во время операции «Дебальцевский котел».

Вот они - вершители истории Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А много ли о нем знают в Республике? У нас пиарят одних и тех же, создавая мифы о них в народе, а других, почему-то обходя вниманием, – с горечью говорят военные.

Именно поэтому так необходимы не формальные мероприятия памяти, где молодежь толком не понимает, зачем их собрали, послушно размахивая флагами, а живое общение с теми, кто вершил историю в 2014 году. Они еще живы и им есть что поведать всем нам.

Портрет командира «Патриота» Федора Муштранова работы неизвестного художника Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Выставка будет действовать три месяца

В честь годовщины подразделения «Патриот» в музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция, которая рассказывает о зарождении батальона, его боевом пути, в ней собраны личные вещи, документы и фотографии бойцов, а также военные трофеи. И, конечно, сложно сдержать чувства, когда спускаешься в музее, словно по виткам истории, рассматривая все, что касалось Великой Отечественной войны: листовки с предложением перейти на сторону гитлеровской Германии, сцены из госпиталя и партизанского быта, макет шурфа шахты, куда фашисты сбрасывали дончан, личные вещи узников концлагерей. А совсем рядом, под портретами ветеранов, аккуратно сложены вдоль стен снаряды, мины, части «Урагана» и «Точки У», которыми Украина уже семь лет уничтожает Донбасс, а еще листовки, где учат украинскую армию, как нужно относиться к жителям Донбасса. Символизм, к которому сложно привыкнуть. И кажется, что война никогда не кончалась…

Рядом с артефактами Великой Отечественной войны, все, чем Украина уничтожает уже семь лет Донбасс Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мысль организовать эту экспозицию мы вынашивали давно, - заместитель командира роты по работе с личным составом Сергей Семернин. – Мне очень сложно говорить, многие из экспонатов этой выставки – память о тех, кого уже нет с нами. А подразделение продолжает жить и в нем проходят службу курсанты высших военных заведений. Сама выставка будет действовать в течение трех месяцев, периодически пополняясь новыми экспонатами.

Выставка будет действовать три месяца Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А после всех пригласили в кинозал музея и презентовали фильм, посвященный истории подразделения «Патриот», где героями стали его бойцы, бесхитростно, своими словами рассказывавшие, почему они взяли в руки оружие в 2014 году и что для них значит эта война. И были среди них преподаватели, рабочие, спортсмены. А против них была брошена армия Украины, включая иностранных наемников.

Личные вещи бойцов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда затих последний аккорд песни Юлии Чичериной, послуживший саундтреком к фильму и зажегся свет, я увидела, что мужчина, который принес фотографии на выставку и который оставил службу в подразделении из-за ранения, вытирает слезы.

Сначала – в одном спортзале, затем – в одном батальоне

Но военные не спешат расходиться, обмениваются впечатлениями от фильма и воспоминаниями – не так часто бывают подобные встречи.

Евгений "Брест" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- До войны я был частным предпринимателем, а еще мастером спорта. У меня уже была семья, двое дочерей и я был счастлив, - поделился Евгений Хацько с позывным «Брест», на груди которого в числе наград, Георгиевский крест. – В 2014 году вывез семью к родственникам и вступил в ряды ополчения, сказав об этом жене в самый последний момент. Я не мог оставаться в стороне, понимаете? Спорт мне дал дисциплину и закалку и, хотя я не служил в армии, это не помешало мне воевать. Как и другие ополченцы, я прошел краткое обучение в полях, где нас научили обращаться с оружием и вперед. Но сегодня я хочу рассказать не о себе, а о моем командире Федоре Муштранове. Он спас меня и других бойцов ценой собственной жизни. Мы с ним были знакомы больше 20 лет и тренировались до войны в одном зале, и он всегда выходил оттуда одним из последних, выкладываясь по полной. А в 2015 году я пришел в созданное им подразделение. В феврале того же года меня и еще 15 человек направили в поселок Логвиново, где мы должны были закрыть Дебальцевский котел. Обстрелы были значительные, лупили с разных сторон. В наш блиндаж было несколько попаданий из танка и он, вот-вот, грозил рухнуть. Если честно, мы все уже попрощались с жизнью. Я только думал о том, как забрать с собой на тот свет побольше врагов, не зря уйти. Наш командир Федор Муштранов сказал, что не может оставить нас и ехал на подмогу. В его «Урал» прилетела мина. Тогда погибло и было ранено немало наших. 12 февраля 2014 года был подписан «Минск», а 13 февраля погибли наши ребята. Я никогда не забуду, как мы отделяли 200-х от 300-х. В этом фильме Федору посвящен совсем мизерный эпизод, хотя этот человек достоин отдельного фильма. Вот я стою перед вами, у меня с тех пор родилась еще одна дочка, а его больше нет. Поэтому мой долг – помнить. Наш долг – помнить.

После мероприятия военные договорились почтить память Федора Муштранова, побывав на месте его захоронения.

А все дончане могут посетить выставку в Музее Великой отечественной войны в Донецке и познакомиться с новой экспозицией. Поверьте, равнодушными она вас не оставит.

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